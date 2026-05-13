Vea el momento en que cuatro sujetos huyen tras dispararle a policía en la cabeza

Un video de una cámara de seguridad captó el momento en que cuatro sujetos escaparon en dos motocicletas luego de disparar contra dos oficiales de la Fuerza Pública en Batán de Limón, la tarde de este miércoles.

Uno de los policías resultó gravemente herido y fue trasladado en condición crítica al Hospital Tony Facio.

En las imágenes se observa a uno de los atacantes portando lo que parece ser un arma larga mientras huye. Otro oficial dispara a lo lejos y luego regresa para auxiliar a su compañero herido.

La Fuerza Pública desplegó refuerzos desde distintas zonas y mantiene un operativo por tierra y aire para dar con los responsables.

Según confirmó la Cruz Roja a Teletica.com, el incidente fue reportado a las 2:58 p. m. cerca de una licorera del lugar.

“El herido, identificado como un oficial de la Fuerza Pública, fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado en condición crítica a la clínica de Batán”, informó la institución.

Minutos después, el oficial fue movilizado de urgencia al Hospital Tony Facio, donde ingresó con múltiples heridas de bala.

Por ahora, las circunstancias del ataque permanecen bajo investigación y no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.