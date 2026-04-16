Vea el momento en el que bomberos rescatan a búho en medio de incendio forestal

Un grupo de bomberos de la Estación de Liberia, Guanacaste, protagonizó un inusual rescate mientras trabajaba en el control de un incendio forestal en la zona de Murciélago.

Durante las labores de extinción, los bomberos localizaron a un búho juvenil en plena vía pública, visiblemente afectado por la inhalación de humo (ver video adjunto).

Al inspeccionar el área, identificaron el nido del ave muy cerca del lugar, el cual había sido consumido por las llamas.

El búho fue atendido por los bomberos y trasladado para recibir cuidados especializados.

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