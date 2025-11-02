Vea el increíble rescate de un adulto mayor que hizo Cruz Roja en Alajuela

La Cruz Roja Costarricense protagonizó un impresionante operativo de rescate este sábado en Tacacorí de Alajuela, donde lograron extraer a un adulto mayor de 95 años que requería atención médica urgente en una zona de difícil acceso.

El incidente movilizó a 10 cruzrojistas, quienes desplegaron una operación especializada que incluyó el uso de cuerdas, una unidad tipo ambulancia, un camión de rescate y una unidad de primera intervención. El rescate se extendió por aproximadamente una hora, debido a las condiciones del terreno y la complejidad del traslado.

Gracias a la coordinación y el esfuerzo del equipo, el paciente fue estabilizado y trasladado en condición urgente al Hospital de Alajuela, donde recibió atención médica especializada.

La Cruz Roja destacó que este tipo de intervenciones requieren alta preparación técnica y trabajo en equipo, especialmente cuando se trata de personas en condición vulnerable y en zonas de difícil acceso.