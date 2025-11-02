EN VIVO
Vea el increíble rescate de un adulto mayor que hizo Cruz Roja en Alajuela

Al menos 10 cruzrojistas y un complejo equipo de cuerdas fue necesario para extraer al hombre de 95 años.

Por Eric Corrales 2 de noviembre de 2025, 13:10 PM

La Cruz Roja Costarricense protagonizó un impresionante operativo de rescate este sábado en Tacacorí de Alajuela, donde lograron extraer a un adulto mayor de 95 años que requería atención médica urgente en una zona de difícil acceso.

El incidente movilizó a 10 cruzrojistas, quienes desplegaron una operación especializada que incluyó el uso de cuerdas, una unidad tipo ambulancia, un camión de rescate y una unidad de primera intervención. El rescate se extendió por aproximadamente una hora, debido a las condiciones del terreno y la complejidad del traslado.

Gracias a la coordinación y el esfuerzo del equipo, el paciente fue estabilizado y trasladado en condición urgente al Hospital de Alajuela, donde recibió atención médica especializada.

La Cruz Roja destacó que este tipo de intervenciones requieren alta preparación técnica y trabajo en equipo, especialmente cuando se trata de personas en condición vulnerable y en zonas de difícil acceso.

