Vea, desde el aire, cómo fue la persecución de motociclistas en Puntarenas

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó el decomiso de 43 motocicletas y un total de 112 infracciones de tránsito realizadas luego del operativo desarrollado este domingo en Puntarenas.

Se trata de un amplio despliegue que las autoridades realizaron para anticipar la llegada de un grupo de motociclistas que desde tempranas horas del día se dirigieron hacia el centro de la provincia.

Uno de los hechos más llamativos fue el uso de un helicóptero por parte de las autoridades, que ayudó a comunicar, desde el aire, dónde estaban los motociclistas.

El director de Fuerza Pública, Marlon Cubillo, confirmó que el helicóptero está en el Pacífico para un patrullaje antidrogas, pero fue aprovechado en medio del operativo.

La policía, además, confirmó que se realizó un parte al conductor de un camión que estaba cargando motos a la altura de Chacarita, presuntamente para evitar los controles en carretera.

Las autoridades de seguridad destacaron que, si bien la visita de turistas y grupos organizados es siempre bienvenida en la región, es fundamental que estas actividades se realicen en estricto cumplimiento de la normativa vigente.