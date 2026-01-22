Vea aquí qué pasó con el perro que fue arrastrado cruelmente en Sarapiquí

Un adulto mayor de 75 años fue detenido, este miércoles, por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Sarapiquí, tras ser vinculado con un caso de presunto maltrato animal que generó indignación en redes sociales.



El hecho salió a la luz el pasado lunes, cuando vecinos de la zona captaron en video al sujeto mientras llevaba amarrado a un perro a su motocicleta y lo arrastraba varios metros por la vía pública, causándole severas heridas (ver video adjunto en la portada).



Ante la escena, varias personas decidieron intervenir, grabar lo ocurrido e increpar al hombre por el daño que le estaba ocasionando al animal.



Producto del arrastre, el perro sufrió laceraciones en sus patas y otras lesiones, por lo que fue rescatado de inmediato por vecinos de la comunidad, quienes le brindaron los primeros auxilios y gestionaron su traslado a un centro de atención.



Actualmente, el animal se encuentra en proceso de recuperación y fue acogido por el Centro de Bienestar Animal Gotitas de Esperanza, donde incluso le asignaron un nuevo nombre: Negrito.



No fue sino hasta este miércoles que las autoridades judiciales realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, con el fin de detenerlo y trasladarlo al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.



