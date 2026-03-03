Vea aquí cuáles son las cuatro zonas más conflictivas de la GAM, según OIJ

El incremento de homicidios en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) mantiene bajo análisis a las autoridades, quienes señalan una disputa territorial entre grupos criminales como principal detonante.

Alajuelita, San Sebastián, Hatillo y Cartago (principalmente el centro) se han convertido en un dolor de cabeza para la Policía Judicial durante este primer trimestre de 2026



De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la provincia de Cartago registra a la fecha 18 homicidios, nueve más que en el mismo periodo del año anterior. En San José, por su parte, se contabilizan 41 asesinatos, lo que representa 10 menos en comparación con igual fecha del año previo. La mayoría de los casos se relacionan con ajustes de cuentas o venganzas.



El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó a Teletica.com que, en el caso de Cartago, la violencia responde a reacomodos entre estructuras criminales.

“El fenómeno de Cartago es por una lucha de territorios, básicamente hay un reacomodo de los grupos, grupos muy antiguos y tradicionales como Los Maruja pugnando contra una alianza que se hizo contra los grupos del Gordo, Los Chacales y Los Gueris, que es un grupo de Tres Ríos que está tomando posición allá; empezaron a pugnar entre ellos”, detalló Soto.

El jerarca añadió que dentro de estos hechos existen ataques dirigidos a líderes específicos y otros que obedecen a represalias. “Hay muertes que son significativas en el sentido de que son cabecillas o van direccionados contra una persona en específico y otros que son reacción del grupo rival sencillamente para amedrentar en los puntos de venta”, indicó.



Cartago ha sido escenario de crímenes múltiples en lo que va del año, entre ellos un triple homicidio en Linda Vista de La Unión y otro ocurrido en el centro de la provincia en enero, casos que forman parte de las investigaciones en curso.



El jerarca judicial señaló que la problemática no se limita a una sola zona del país.

“Entiendo la preocupación de Cartago, pero es un fenómeno que se nos viene dando y si no es en un lugar, es en otro; nosotros aquí no paramos. Hace un tiempo lo tuvimos en Puntarenas muy agudo, en Limón, Batán y Guácimo; ahorita estamos con un problema bastante grave en Alajuelita, San Sebastián y Hatillo. También en el pasado lo hemos tenido en Tres Ríos, la Zona Sur, pero ahorita está ocurriendo en Cartago”, manifestó.

Según Soto, las autoridades desarrollan acciones paralelas para atender la situación. “Se está generando una actividad policial por parte de la Fuerza Pública y, paralelo a esto, estamos desarrollando las investigaciones. Es claro que no hay policía de Fuerza Pública para cubrir todos los lugares y todas las esquinas, pero se está haciendo un análisis muy detallado para ubicar el recurso en lugares estratégicos para evitar que ocurran estos eventos”, afirmó.



El director interino del OIJ también señaló que la expansión de organizaciones delictivas y rupturas internas han incidido en el aumento de la violencia.

“La cultura expansionista de los grupos criminales causa el aumento de la criminalidad. Entre los grupos hay traiciones y ahorita se está dando una traición en el sur de la capital; había una alianza pugnando contra un grupo y después entre ellos se empezaron a matar y rompieron la alianza.

“En el sur de la capital estamos hablando del grupo de Los Lara, principalmente, y hay una alianza entre el grupo de Los Churro, Los Gemelos, Lilo y Quitín, que son tres grupitos, pero entre ellos ha habido fricciones, algunos muertos y ahorita están batallando contra Los Lara, principalmente los de Los Churro contra Los Lara”, puntualizó Soto.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas múltiples investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras se refuerzan operativos en los sectores identificados como de mayor conflictividad dentro de la GAM.

Homicidios en 2026 repuntaron en febrero

La cantidad de víctimas por homicidio registra una disminución en lo que va de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, según el más reciente informe estadístico oficial del OIJ. En 2025 se contabilizaron 154 víctimas, mientras que en 2026 la cifra se ubica en 124, lo que representa una reducción de 30 casos.



No obstante, el comportamiento mensual muestra variaciones importantes. En enero de 2026 se reportaron 54 homicidios frente a 79 en enero de 2025. Sin embargo, febrero presentó un repunte con 69 casos, superando levemente los 68 registrados en el mismo mes del año anterior. Para marzo, con corte al día 3, se contabiliza un caso en 2026 frente a siete en 2025.



Por provincias, San José continúa encabezando la lista con 41 víctimas en 2026, aunque muestra una reducción respecto a las 51 de 2025. Limón también presenta una baja, pasando de 30 a 21 casos. En contraste, Alajuela registra un aumento de 16 a 22 víctimas, y Cartago duplica los casos al pasar de 9 a 18. Guanacaste y Heredia reflejan disminuciones.



En cuanto al sexo de las víctimas, los hombres siguen siendo los más afectados. En 2026 se contabilizan 109 hombres fallecidos por homicidio, mientras que las mujeres suman 14 casos.



El análisis por edades indica que el grupo más impactado es el de 18 a 29 años, con 41 víctimas en 2026. Le siguen las personas entre 30 y 39 años con 37 casos. También se reportan víctimas menores de edad.



Respecto al tipo de arma utilizada, el arma de fuego continúa siendo el principal medio empleado, con 96 casos en 2026, aunque muestra una disminución frente a los 122 del año anterior. Las armas blancas y otros tipos de armas presentan cifras menores.



En relación con el móvil del crimen, el ajuste de cuentas o venganza sigue siendo la principal causa, aunque también se reportan casos vinculados a discusión o riña, violencia doméstica y otros delitos. Algunos expedientes aún se mantienen “por determinar”, al encontrarse en proceso de investigación.



Finalmente, las víctimas colaterales también muestran una reducción, pasando de 22 en 2025 a cinco en 2026.

