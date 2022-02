Vapor que emana del suelo en Golfito no tiene relación con falla volcánica, dice Ovsicori

Este miércoles, expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) visitaron la zona de Golfito, Puntarenas, y descartaron que el vapor de agua caliente que sale del suelo sea producto de una falla volcánica.



El extraño fenómeno ocurre en el sector de Bambel 2, en Río Claro (ver video adjunto).

Maarten de Moore, funcionario del Ovsicori, analizó el gas junto a varios compañeros. Ellos pudieron determinar que no hay olor a azufre.

“Al no haber olor a azufre descartamos, de una vez y con certeza, que no es gas volcánico. Además, basado en el sabor del gas, pudimos identificar que no hay mucha presencia de dióxido de carbono, lo cual es buena señal porque si hubiese, estaría relacionado a fallas volcánicas”, dijo De Moore.