“Vamos para la calle, si nos disparan ya no vamos a responder con ramos de rosas”

“Tenemos un ministro de Seguridad perverso como lo es Michael Soto que nos ha tirado la gente encima y ha baleado a tres en este proceso. Hago un llamado a la Fuerza Pública porque vamos para la calle, si nos vuelven a disparar un tiro ya no vamos a responder con ramos de rosas”, dijo Célimo Guido durante la actividad cultural que realizó, este fin de semana, en San Ramón.



Declaraciones Célimo Guido:

Con esta actividad, el líder del denominado Movimiento Rescate Nacional, iniciaba las nuevas protestas sociales que tendrían como punta de lanza este lunes 15 de febrero.

Guido, asegura que en algunas partes del país se están organizando ya con asambleas, tortuguismo y algunos se tirarán a las calles para protestar contra un gobierno que según dicen, "no hace nada".

“¿Por qué volvemos a la protesta social? Porque esta patria está tomada por la narcomafia y, el Poder Ejecutivo, Judicial y el Legislativo saben que la economía aquí se mueve por el narco y no dicen nada porque es el mismo narco que les financia las campañas y ellos también dan ordenes en Casa Presidencial”, comentó.

Quepos, Limón, San Ramón y Puntarenas son los primeros lugares que iniciarán protestas este lunes, según dijo el líder de Rescate Nacional.

​Además, aseguró que le ha pedido a la gente que no haga bloqueos, pero considera que ante un gobierno que no reacciona y no dialoga no sabe qué va a pasar y todo será espontáneo.

“Tengo 12 denuncias penales y que sean 100 porque cuando salí dije, voy hasta la muerte o a la cárcel y para cualquier patriota solo quedan tres caminos: recuperamos esta patria, la cárcel o el cementerio. No me van a asustar con denuncias penales, ni con amenazas de muerte y la gente sabe que esto es de vida o muerte”, señaló Guido.

Teletica.com, hasta el mediodía de este lunes, no tiene reportes de bloqueos ni movimientos relacionados con las protestas sociales anunciadas por Rescate Nacional.