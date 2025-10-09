“Vamos a hacer justicia por la vida de Nadia Peraza”: Caso llega a audiencia preliminar

El próximo viernes 10 de octubre, a partir de las 2:30 p. m., se realizará en los Tribunales del Primer Circuito Judicial de Heredia la audiencia preliminar del caso por el presunto femicidio de Nadia Peraza, en la cual se determinará si la causa se eleva o no a juicio.



El principal sospechoso es de apellido Buzano Paisano, quien era pareja sentimental de la víctima y padre de su hija de tres años. Actualmente, descuenta prisión preventiva en el centro penal de San Sebastián, en San José.



Joseph Rivera, abogado de la familia de la víctima, manifestó que la parte querellante llega al proceso con la acusación aprobada y la acción civil resarcitoria corregida.

“Lo que esperamos es que se haga justicia. Llevamos la acusación aprobada y la acción civil resarcitoria corregida. Este es el momento preciso para decirle al juez que tenemos la nueva prueba acusatoria y eso no afecta el debido proceso del imputado. Esto nos da el insumo para que la causa se eleve a juicio pronto”, expresó Rivera.

El abogado agregó que cuentan con 30 testigos, 43 ítems de prueba documental, ocho de prueba material y tres más por recabar por parte del Ministerio Público.

Además, adelantó que durante la audiencia se evaluará el trabajo del Ministerio Público, ya que, según dijo, únicamente se ha acusado por femicidio, aunque considera que también deberían incluirse los delitos de suplantación de identidad y estafa informática.

“Esperemos que cuando se llegue a la audiencia se corrijan los entuertos que tuvo el Ministerio Público. Esta persona tiene que estar en la cárcel. Vamos a hacer justicia por la vida de Nadia y marcar un precedente en Costa Rica por el tema de femicidio”, agregó Rivera.

Por su parte, Francisco Herrera, abogado defensor del sospechoso, aseguró que la defensa se encuentra preparada para la audiencia, aunque considera que la acusación carece de fundamentos sólidos.

“Siento que la acusación es muy débil, está basada en indicios débiles, los informes han sido malos. Todos son supuestos para el Ministerio Público, pero es un caso duro, debieron de haberlo investigado más”, indicó.

Herrera adelantó que solicitará al juez un sobreseimiento provisional, así como una nueva evaluación psiquiátrica para su defendido.

“Voy a pedir que lo vea de nuevo un psiquiatra en su estado actual, porque para mí está mal. El joven Buzano Paisano va a estar en la audiencia porque quiero que el juez lo vea. Mi trabajo es defender sus derechos y, si están violentados, así lo voy a demostrar”, añadió Rivera.

La audiencia podría extenderse hasta las 7 p. m. del mismo viernes.



Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo del año anterior, aunque se presume que su desaparición ocurrió el 20 de febrero. Tras semanas de búsqueda, el 17 de mayo las autoridades hallaron partes de su cuerpo dentro de una refrigeradora y en un cafetal en San Rafael de Heredia, lo que dio inicio a la investigación judicial que hoy se encuentra en etapa preliminar.

