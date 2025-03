“Va a correr sangre”: Oficiales del GAO siguen recibiendo amenazas de muerte

Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública continúan recibiendo amenazas de muerte ante el aumento de operativos y retenes en la Zona Sur del país.

En los últimos meses, varias casas de los agentes, así como vehículos, han sido atacados a balazos y, en algunas ocasiones, les dejan papeles con recados.

Hace algunas semanas, en la tapa del carro de un jefe policial le aseguraron que “va a llover sangre”.

“Va a llover sangre para usted y los perros. O nos deja trabajar tranquis, o si no van a haber consecuencias. En la fila, sin uniforme, no es lo mismo”, dicen varios mensajes que recibió un agente policial.

Grupos criminales de Corredores de Puntarenas, al parecer, son los responsables de intentar intimidar a las autoridades para evitar más decomisos como los de las últimas semanas: drogas, licores y cigarrillos de contrabando.

“A mi jefe le han dejado unas leyendas en la trompa del carro, donde no solamente nos dicen que no nos metamos con ellos, también aseguran que ya saben quiénes somos y que no nos van a causar problemas si los dejamos trabajar y no hacer decomisos, ni retenes. Estamos batallando contra la corriente, nosotros andamos con armas pequeñas y ellos andan con armas de guerra, es un poco complicado porque en esta zona del país, al estar tan cerca de la frontera, pasan muchas cosas y no nos sentimos apoyados por los mandos medios.