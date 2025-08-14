“¡Uyy, se vino el palo!”: Árboles caen sobre casas y vehículos tras tormenta en Limón

Fuertes vientos y lluvias azotan la provincia de Limón este jueves, provocando la caída de árboles sobre casas y carros, el colapso de tendidos eléctricos, y el cierre de la Ruta 32.

Varios videos que ya circulan en redes sociales muestran el momento en que árboles caen sobre casas y vehículos en zonas como Guápiles, Sixaola, Puerto Viejo, Talamanca, Pacuarito y Cieneguita. En esta última, un barco quedó encallado tras ser arrastrado por la fuerza del viento hasta la orilla.

El distrito de Pacuarito, en Siquirres, permanece sin servicio eléctrico, al igual que otras comunidades afectadas por la caída de postes y cables en la Ruta 36. En Turrialba también se reportaron lluvias intensas.





En uno de los videos se escucha a las personas decir: “¡Uyy, se vino el palo!”, justo cuando el árbol cae sobre la casa.

Ruta 32 cerrada por derrumbe

La Ruta 32 fue cerrada nuevamente debido a la caída de material en el kilómetro 28. Las autoridades informaron que será hasta la mañana del viernes cuando se realicen labores de limpieza y se valore su reapertura.

Más de 7 mil clientes sin electricidad

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) confirmó que los aguaceros y ráfagas de viento han provocado interrupciones en el servicio eléctrico, afectando a más de 7 mil clientes en comunidades como 3X, Peralta, Guayabo, Valle Estrella, Alto Talamanca, Pejibaye, Zona Indígena y Cataratas.

Personal del ICE trabaja con camiones especializados para restablecer el servicio en las próximas horas.

A pesar de los daños materiales, hasta el momento no se reportan personas heridas.