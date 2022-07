“Uy se la llevó, se llevó a doña Edith”, mujer fue arrastrada por la corriente en San Carlos

Por Dudly Lynch | 30 de junio de 2022, 22:46 PM

Una mujer fue arrastrada por la corriente de un río que inundó su vivienda en Florencia de San Carlos. Personal de acuática de bomberos la rescató.



“Uyyyy se la llevó, se la llevó, se llevó a doña Edith, agárrese duro”, son las palabras que gritaba una vecina en el video.

“Yo quedé aislada con mi hijo, mi casa se inundó, pasaron los rescatistas a auxiliarme, pero el agua me llegó, gracias a los vecinos y cruzrojistas me lograron sacar, porque yo me estaba ahogando”, relató a Telenoticias Edith Torres, sobreviviente.

“Mi casa está totalmente llena de lodo, yo estoy toda golpeada, no aguanto el brazo, el cuello, la espalda, estoy golpeada, pero viva”, agregó.

Su hijo Heiner Villegas vio cuando el arnés se le soltó y su mamá se fue entre la fuerza del agua.

“Cuando estábamos sacando a mi mamá el arnés se le zafó y los arrastró la corriente, gracias a Dios llevaban cuerda de refuerzo, todos hicimos esfuerzo de sacarla porque si no se la iba a llevar el río”, relató Villegas.

