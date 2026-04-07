Utilero arriesga su vida para salvar uniformes y balones de bus en llamas en Alajuela

Un acto de valentía marcó la jornada de un humilde equipo de fútbol de segunda división. El utilero del Quepos Cambute Fútbol Club, Adrián Jiménez, arriesgó su vida para rescatar uniformes, tacos y balones mientras el autobús que los transportaba se incendiaba en pleno viaje.

"Venía asustado pero tomé el valor y el atrevimiento de rescatar las cosas, sabía que no se podía perder nada, era todo lo que teníamos", contó Jiménez.



La emergencia sorprendió a los jugadores y cuerpo técnico, pero Jiménez reaccionó con rapidez y coraje. En medio del intenso calor y el peligro del fuego, logró sacar las últimas cajas justo antes de que las llantas del vehículo estallaran. Aunque se registraron pérdidas materiales significativas, el rescate del equipo deportivo se considera un verdadero milagro.

“Gracias a Dios, lo material se pudo salvar”, afirmó el utilero, destacando la importancia de estos implementos para un club de recursos limitados. Su acción refleja la solidaridad y el amor por el deporte que lo llevaron a poner su vida en riesgo por su equipo, convirtiéndose en un héroe anónimo dentro del fútbol nacional.