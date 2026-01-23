Un hombre considerado como uno de los líderes criminales más peligrosos de Canadá fue detenido en Guanacaste.

Se trata de Jesse Valentino Bou Saleh, a quien las autoridades canadienses señalan como uno de los traficantes de armas y drogas más peligrosos de ese país.

El extranjero, de 35 años, se escondía junto a su familia en una propiedad ubicada en Villareal de Santa Cruz, Guanacaste, donde fue capturado por la Oficina Central Nacional de Interpol San José.

Según Interpol, Bou Saleh migró a Costa Rica luego de que el Ministerio Público de Canadá lo vinculara como líder de una organización dedicada al tráfico de armas y drogas.

Medios canadienses informaron que entre enero y marzo de 2023 las autoridades allanaron su vivienda, donde decomisaron droga, 58 mil dólares en efectivo, chalecos antibalas y 45 armas de fuego de alto calibre. El operativo fue calificado como la incautación de droga y armas más grande y significativa en ese país.

En 2025, Interpol Costa Rica recibió una solicitud de extradición contra Bou Saleh por parte de las autoridades canadienses. Tras su captura, fue remitido a celdas judiciales para iniciar el proceso de extradición.



