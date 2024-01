Única sobreviviente de choque en Garabito: “Un cabrón acabó con toda mi familia”

20 de enero de 2024, 8:14 AM

"Yo apenas parpadeé y vi un carro encima de nosotros", relató Sandra. Ella quedó inconsciente y al recobrar la conciencia, se encontró con una escena desgarradora: " veía a mi hija bañada en sangre, recostada en mi regazo ; vi a mi mamá estaba recostada al respaldo del chofer, quería tocar a mi sobrina y no la podía tocar, ella iba adelante".

"A las ocho de la mañana me llevaron a reconocer un cuerpo, una niña de 11 años, era mi bebé, mi bebé estaba ahí muerta ", lamentó. La mujer, quien se recupera de las heridas en el hospital, dice que perdió todo. "Me dejó sin nada porque era lo único que tenía en Costa Rica: mi hija, mi madre, mi sobrina. La única familia que tenía en Costa Rica".

"Dios sabrá por qué me dejó con vida, yo hubiera preferido lo contrario. Se llevó a mi ángel (su hija), ella era mi todo, era mi motor", compartió durante la entrevista. Su hermana, que vive en Canadá, vino al país para ayudarle.

"Pedí que me dejen ir para poder despedir a mi bebe, nunca más podré verla. Para mí ya no hay sentido de nada, yo trabajaba para mi bebe, me levantaba por ella. En la escuela era una estudiante ejemplar, el año pasado fue primer promedio, se eximió en todo” contó entre lágrimas.