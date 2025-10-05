Una niña y dos adultos mueren atrapados por terraplén en San Ramón

A las 4:16 a. m. la tragedia envolvió por completo a Piedades Sur de San Ramón, en Alajuela, cuando los cuerpos de rescate confirmaron el hallazgo sin vida de una niña y dos personas adultas dentro de una estructura colapsada por un terraplén.

Desde las 11:30 de la noche, la Cruz Roja Costarricense trabajó en el sector de Piedades Sur, en San Ramón de Alajuela, tras la alerta inicial en la que primero se indicó que eran cuatro personas las que estaban dentro, pero quienes lograron salir, testificaron la cifra final.

Rescatistas logran sacar cuerpos con las primeras luces del día.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de socorro, tres de los ocupantes lograron salir por sus propios medios. Al llegar las unidades a la escena, determinaron que la zona era de difícil acceso.

La emergencia fue atendida mediante un operativo interinstitucional entre las unidades de Rescate Urbano de Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras de búsqueda y rescate en medio de condiciones complicadas por la lluvia y la inestabilidad del terreno.