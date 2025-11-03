Una mujer y su hija mueren tras ataque con arma blanca

Una mujer y su hija murieron tras ser atacadas con un arma blanca en Alajuela.

La lamentable escena ocurrió en calle La Esperanza, de la escuela Enrique Pinto, 500 metros al sur, dentro de unos apartamentos.

De acuerdo con información suministrada por la Cruz Roja a Teletica.com, al llegar al sitio ubican a una niña de 4 años y una mujer adulta de 40 con heridas de arma blanca, ambas fueron declaradas sin vida.

Por su parte, un hombre fue atendido en la escena con heridas por cuchillo en sus brazos, por lo que fue trasladado en condición urgente al Hospital de Alajuela.

El Cuerpo de Bomberos informó a este medio que, en principio, recibieron la alerta por un escape de gas dentro de una casa.

Sin embargo, al llegar al lugar vieron la trágica situación y dieron aviso a la Fuerza Pública y al OIJ.

Trascendió que las víctimas estaban envueltas en una sábana blanca al llegar las autoridades.