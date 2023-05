Una intoxicación podría ser la causa de muerte de cuatro jóvenes en cabinas de Limón

“Los cuatro habrían llegado poco después de la medianoche al lugar, rentaron la cabina por 3 horas, sin embargo, a las 5 a.m. al percatarse de que no salían, los encargados abren la puerta y observan dos de los cuerpos dentro del vehículo, uno de los hombres en el suelo y la menor de 16 años sobre la cama, además el carro con el motor y aire acondicionado encendido emanando ellos todo el gas, ya que la habitación es un solo cuadro no hay pared divisoria”, dijo la Policía Judicial.