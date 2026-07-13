¿Una federación narco en Costa Rica? OIJ explica fenómeno que identificó en Limón
Las organizaciones criminales acordaron, al parecer, evitar disputas territoriales en el cantón central de esa provincia.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asegura haber identificado una presunta "federación narco" que operaba en el cantón central de Limón, integrada por estructuras criminales que mantenían acuerdos para evitar enfrentamientos entre sí y con otras organizaciones de la zona (ver video adjunto).
De acuerdo con la Policía Judicial, los grupos liderados por el extraditable Gilbert Bell Fernández, alias "Macho Coca", y por Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", quien ya fue extraditado, establecieron una especie de alianza criminal cuyo principal objetivo era no entrar en conflicto entre ellos ni con otras estructuras delictivas que operaban en ese sector.
Según el OIJ, este fenómeno ha sido detectado únicamente en el cantón central de Limón.
Las autoridades señalaron que desde hace dos años realizan un análisis del comportamiento de las organizaciones criminales en todo el país. Como resultado de ese seguimiento, identificaron esta particular forma de coordinación entre grupos delictivos en la provincia caribeña.
Asimismo, el OIJ indicó que, en determinado momento, alias "Pecho de Rata" también mantuvo coordinaciones con los hermanos Picado Grijalba, conocidos con los alias "Noni" y "Shock", así como con el grupo criminal conocido como "La H".
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de estas alianzas y su impacto en la dinámica del crimen organizado en Limón.