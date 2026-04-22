Una esquina de droga en Zona Roja genera hasta ₡2 millones diarios

Autoridades judiciales revelaron que una sola esquina de venta de droga en la Zona Roja de San José puede generar hasta ₡2 millones diarios.

Este sector, ubicado en la parte norte de la capital, es considerado uno de los puntos con mayor presencia de personas en condición de calle dentro del casco metropolitano. Según las autoridades, esta dinámica está directamente relacionada con el alto volumen de droga que se comercializa en el área.

Fuentes policiales señalan que muchos de los vendedores no son residentes de la zona, pero llegan hasta allí para abastecerse y distribuir dosis. A diferencia de otros sectores, en este lugar no predominan los llamados “búnkeres”; en su lugar, los vendedores alquilan habitaciones para ocultar la droga.

Las cifras reflejan también el impacto en seguridad: en la Zona Roja se han registrado 167 asaltos y 138 hurtos, lo que representa al menos un delito diario.

Además, las autoridades han identificado agrupaciones, principalmente de origen dominicano, que se disputan el control del territorio. Entre ellas figuran bandas lideradas por alias “Shaggy” y alias “Gordo Leo”.

Tanto la Policía Municipal como otros cuerpos policiales mantienen operativos constantes en el sector con el objetivo de reducir la incidencia delictiva.