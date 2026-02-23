Una de las víctimas del doble homicidio en Cristo Rey era menor de edad

Una de las víctimas del doble homicidio ocurrido en Cristo Rey, San José, era menor de edad.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este lunes, tras una primera inspección de la escena y el levantamiento de los cuerpos.

Los hechos ocurrieron a las 12:01 a. m. en plena calle, según el reporte preliminar de la Policía Judicial.

“Estas dos personas se encontraban en vía pública, comiendo, cuando, en apariencia, fueron abordados por dos motocicletas con tres sujetos. Por razones que aún se desconocen, les dispararon en reiteradas ocasiones y fallecieron en el lugar. Los sospechosos se dieron a la fuga”, detalló el OIJ.

Además del menor de 17 años, en el ataque armado murió una mujer de apellido Calderón, de 36 años. Los cuerpos de ambos fueron remitidos a la Morgue Judicial para realizarles la autopsia respectiva.

El caso continúa en investigación.