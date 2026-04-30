Una cumpleañera y una madre de dos: las víctimas del mortal atropello en Pérez Zeledón

Maricruz Castillo Barrientos cumplía 20 años este miércoles 29 de abril. Esa noche salió a celebrar con amigas, como lo haría cualquier joven en su lugar. No volvió a casa.

Junto a ella viajaba Naomy Fernández Cisneros, de 23 años, vecina de la misma comunidad de El Hoyón y madre de dos niños de 6 y 3 años. Las dos amigas se desplazaban en motocicleta por la carretera Interamericana Sur, de regreso tras haber compartido con amistades, cuando alrededor de las 2 a. m. una camioneta tipo pick-up que intentaba incorporarse a la vía las impactó de frente. Ambas murieron en el lugar.

El sector de Sagrada Familia, en Pérez Zeledón, fue el escenario. Las circunstancias exactas del choque se mantienen bajo investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que confirmó los hechos.

Lo que sí quedó establecido desde el inicio fue la condición del conductor de la pick-up. Según el OIJ, "el conductor del vehículo fue detenido por oficiales de la Policía de Tránsito y puesto a la orden del Ministerio Público, luego de que la prueba de alcoholemia arrojara resultado positivo".

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para los procedimientos correspondientes, mientras el caso continúa en investigación por parte de las autoridades.

