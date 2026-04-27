Una cadena de oro desató la riña entre aficionados y policías en el Puntarenas vs. Saprissa

Un aparente intento de robo dentro de las graderías desató una escalada de violencia que obligó a detener durante﻿ varios minutos el partido entre Puntarenas y Saprissa este domingo en el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez.



Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública a Teletica.com, el incidente inició cuando personal de seguridad privada alertó a la Fuerza Pública sobre un aficionado, presuntamente integrante de la "Ultra Morada", que intentó sustraer una cadena de oro a otro asistente. La situación derivó en una riña entre varias personas cuando se intentó evitar el robo.



El altercado provocó la intervención inicial de la seguridad privada y posteriormente de oficiales de la Fuerza Pública asignados al operativo del encuentro. Al ingresar a la gradería, los policías encontraron a varios individuos alterados, con empujones, golpes y resistencia a las órdenes verbales.

"En medio del caos, varios sujetos vinculados a uno de los grupos de aficionados arremetieron físicamente contra los oficiales, propinándoles golpes, patadas y otras agresiones directas. Como resultado de estos hechos, tres personas fueron detenidas y remitidas a la fiscalía correspondiente", indicó Seguridad Pública.

Video de la riña:

La situación también impactó el desarrollo del encuentro. El árbitro Steeven Madrigal se vio obligado a detener el partido mientras se restablecía el orden en la gradería visitante, donde se encontraba un sector de la "Ultra Morada". Tras la reanudación, los incidentes persistieron, lo que generó un nuevo retraso en el inicio del segundo tiempo.



Teletica.com intentó obtener una reacción por parte de un integrante de la barra, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta. Sin embargo, horas después se refirieron al tema en redes sociales:



Ultra Morada

Por su parte, el Deportivo Saprissa manifestó que no se van a referir por el momento.