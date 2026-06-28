Un vehículo fue consumido por el fuego en Orotina

Un vehículo liviano fue destruido en su totalidad por el fuego la madrugada de este domingo en el sector de Orotina.

La central de despacho del Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a las 4:34 a. m. El incidente se registró sobre la vía pública, específicamente dos kilómetros después del puente sobre el río Tárcoles, en sentido hacia el centro de Orotina.

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron el automóvil completamente envuelto en llamas. Tras la intervención, el personal de bomberos logró controlar la situación y asegurar la zona afectada a las 5:33 a. m.

El despacho de Bomberos confirmó a Teletica.com que no hay reportes del conductor o de ocupantes en el vehículo. Tampoco se reportaron personas heridas o trasladadas a centros médicos.

La información se mantiene en desarrollo.



