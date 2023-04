Un retrato hablado: la única pista tras la desaparición de Jessica Valverde hace 21 años

21 años han pasado, pero Yessenia Pineda no pierde la esperanza de volver a ver a su hija, Jessica Valverde Pineda, quien hoy tendría 26 años (ver video adjunto).

“Ella iba feliz porque iba para el kínder y salía a mediodía. Fui por ella, estábamos pasando una situación un poco mala; ella venía llorando porque quería un helado y yo le dije: ‘mami, no tengo plata, cuando tenga, le compro el helado’. No sé si por cosas del destino, por cosas de Dios, por cosas del enemigo… mi hija se encontró la moneda, una moneda de 10”, contó la madre.

“Yo estaba aquí en el negocio y atendía a todos los chiquitos que llegaban. La mamá pasó con la chiquita y se fue; pero yo cerraba a las 12:30 para almorzar y, cuando fui a jalar el portón, estaba la niña jugando ahí con un palito y polvo. Yo le dije: ‘mi amor, vaya busque a su mamá’, pero no se levantó ni se fue”, contó la propietaria del negocio.

La madre de Jessica asegura que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no le tomó la importancia requerida al caso. Actualmente, se encuentra cerrado.

“Una persona menor de edad, de escasos años, manifiesta haber visto a la niña caminar por el sector de la escuela y que alguien iba caminando detrás de ella; incluso, se hizo un retrato hablado y algunas diligencias para evacuar esa información; pero eso y el rastro del perro nos lleva detrás de la Escuela Las Letras, y no hubo más rastro”, explicó Michael Soto, subdirector de la Policía Judicial.

Hoy no hay rastro de Jessica, no se sabe qué ocurrió y, por supuesto, no hay sospechosos.