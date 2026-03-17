Un muerto y varios heridos en accidente en Peñas Blancas

Un fatal accidente de tránsito entre un tráiler y un vehículo liviano se registró la noche de este lunes en Peñas Blancas.

El accidente ocurrió en el puente de San Dimas, en La Cruz, Guanacaste.

El choque fue entre un cabezal y un carro liviano. La Cruz Roja confirmó a Teletica.com que cinco personas resultaron afectadas: tres pacientes en condición grave, un cuarto en estado urgente y un quinto que perdió la vida, prensado dentro del vehículo, quien al parecer era el conductor.

De acuerdo con versiones preliminares, un falso adelantamiento del carro liviano habría provocado el accidente. Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

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