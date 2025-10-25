"Un milagro de Dios": Adulto mayor relata aparatoso vuelco en Coto Brus

Cuando se ven las imágenes de lo ocurrido, cuesta creer el desenlace de esta historia.

Lo que vivieron Víctor Camareno y su esposa el miércoles pasado cuando volvían de un almuerzo de cumpleaños, solo puede ser entendido como "un milagro de Dios" (vea video adjuto de Telenoticias).

Él conducía su carro en compañía de su esposa, Ilama, cuando de un momento a otro, un desperfecto mecánico lo hizo perder el control, hasta ponerlo en una situación en la que creía se le escapaba la vida.

"Yo venía despacio porque es un trayecto en el que hay mucho vehículo. Realmente no hay que correr. Ambos veníamos con cinturón, tranquilos. Y, de pronto, el auto tiene una falla mecánica, explota en un aceleramiento tremendo y entonces venía saliendo un vehículo de una entrada, y yo podía darle chance, pero el vehículo no me dio chance de nada. Tuve que salirle por la parte derecha al vehículo y salirle por delante, porque me esperaba a esa velocidad que cogió el vehículo, que no atendió frenos, ni de mano ni de pie. "¿Qué es lo que hace uno? Maniobrar. Me lo saco a él y como veo que está acercándose la vuelta y que vienen posiblemente más vehículos y que esa vuelta a esa velocidad no la iba a tomar, lo que hice fue tirarlo al lado del paredón hacia un gimnasio, pero hay una pequeña rampa, subí esa rampa, luego una malla, caí encima de un carro, caí a otra malla y ya luego a un plantel de un gimnasio que estaba por ahí", comentó este adulto mayor de 68 años.

Don Víctor y doña Ilama regresaban de celebrar el cumpleaños de esta última, cuando un desperfecto mecánico los hizo perder el control.

El impacto fue tan fuerte que el automóvil salió volando y volcó en un parqueo.

"Uno nunca lo espera, porque realmente nosotros ese día mi esposa estaba cumpliendo años e íbamos a almorzar. Después de almorzar veníamos para la casa. Eso fue lo que hicimos, nada más, en ese paseo que hicimos al pueblo. Nada más era almorzar. De regreso sucedió lo que sucedió. "Uno ve realmente que Dios es tan grande. Ahí solo un milagro de Dios. Le dije a la doña: nos vamos a matar en la de menos. Todavía tuve esa acción yo y cuando lleguemos me pareció increíble. Al salir le pregunto a la doña: 'Mirá, ¿cómo te sientes?' Estábamos dentro del carro volcado, salí, hice una llamada a mi hijo para que me viniera a auxiliar un poco con la parte del accidente", explicó el chofer.

Los vídeos del accidente y el estado en el que quedó el vehículo son una muestra del accidente al que sobrevivió esta pareja.

Ilama, quien viajaba en el asiento de acompañante, continúa recuperándose en el hospital.