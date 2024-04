Un mes sin rastro de Nancy Chacón: “Buscamos alguna esperanza de que esté con vida”

“Con el caso de esta semana, de la muchacha que también desapareció (Kimberly Araya), me pone a pensar si será que hay trata de personas en el país, se las están llevando y no nos damos cuenta. ¿Será que mi hermana está en otro país y todavía está viva? Al fin de cuentas, buscamos alguna esperanza de que esté con vida y no muerta. También pienso en otro escenario de que esté encerrada y maltratada”, agregó el hermano de Nancy.