Un mes sin rastro de Elizabeth: “A uno se le vienen ideas malas, feas”, dice su papá

Ha pasado un mes desde la desaparición de Reina Elizabeth Martínez Ruiz, una estudiante de 13 años del Colegio Técnico Profesional de Tirrases en Curridabat, San José.

Su familia sigue sin respuestas y con la angustia de no saber qué ocurrió la mañana del 17 de febrero de 2025, cuando la adolescente salió de su casa con rumbo al colegio y nunca llegó.



Jorge Martínez, su padre, conversó con Teletica.com y expresó la desesperación e incertidumbre que ha vivido durante este tiempo sin noticias de su hija.

“No tengo noticias de nada, ahorita estaba hablando con los del OIJ y me dicen que no tienen información nueva. Ella salió de la casa alrededor de las 6:40 a.m. con su bolso y dos cuadernos, pues solo tenía dos clases programadas ese día.