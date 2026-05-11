Un mes sin homicidios en Cartago: "Es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto"

La Municipalidad de Cartago aseguró que el cantón cumplió, este domingo, un mes sin registrar homicidios, un resultado que el alcalde Mario Redondo atribuyó al trabajo articulado entre distintas instituciones y comunidades, en medio del complejo escenario de violencia que enfrenta el país.

“Se dice fácil, pero no lo ha sido así, dado el complicado escenario que vive el país”, afirmó el jerarca municipal al destacar el resultado, que llega luego de meses recientes marcados por hechos violentos y homicidios que generaron preocupación entre los cartagineses.

"Quiero dar un sincero reconocimiento a todos los que contribuyen a que este tipo de situaciones se den, a las fuerzas de Policía que trabajan con las uñas, porque ciertamente es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto", agregó Redondo.



Hasta el jueves anterior, la provincia de Cartago contabilizaba 29 homicidios, frente a los 18 en el mismo periodo del año anterior. Este comportamiento ha sido atribuido por la Policía Judicial al enfrentamiento de bandas que disputan territorio.

"Es un fenómeno que se nos viene dando; si no es en un lugar, es en otro. Lo tuvimos en Puntarenas muy agudo, en Limón, Batán, Guácimo; ahorita estamos con Alajuelita, San Sebastián, Hatillo, con un problema bastante grave; lo hemos tenido en Tres Ríos, en la Zona Sur... Ahorita está ocurriendo en Cartago", detalló Michael Soto, director interino del OIJ, hace dos meses.

Redondo agradeció el trabajo realizado por la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas, la Policía Municipal de Cartago, los comités de seguridad comunitaria y los ciudadanos que, según indicó, han contribuido a mantener esta tendencia.



“Creo que muy pocas veces se ha logrado tanta articulación en la lucha contra la criminalidad como ahora en Cartago. Todo, a pesar de la limitación de recursos que sabemos sufren algunas de estas entidades”, expresó el alcalde.

El gobierno local señaló que la tarea continúa siendo compleja debido a la amenaza que representa la criminalidad y reiteró que la seguridad requiere del esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

“La lucha sigue todos los días, la tarea debe ser de todos. Esta tarea se gana desde cada hogar, desde cada barrio, porque todos podemos ayudar”, concluyó Redondo.



