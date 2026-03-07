Un joven de 23 años es una de las víctimas de doble homicidio en Orosi

Las autoridades policiales brindaron información parcial acerca de las dos víctimas del doble homicidio de este viernes por la noche en Orosi, localidad de Paraiso, Cartargo.

Según lo informó el Organismo de Investigación Judicial, una de los fallecidos era de apellido Carmona, de 32 años de edad, y otro de apellido Zúñiga, de 23 años.

Ambos se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por sicarios que viajaban en un carro y les dispararon con una ametralladora.

Pese a la operación policial para detener a los perpetradores, no se han reportado personas detenidas.

Fuentes ligadas a la investigación sostienen que este hecho parece guardar relación con otros crímenes ocurridos días atrás en Cartago y que responden a una lucha entre bandas criminales por territorio.



