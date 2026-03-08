“Un hombre sencillo y de gran corazón”: así recuerdan al motociclista fallecido en Circunvalación

Como un hombre apasionado por los recorridos en motocicleta y un gran colaborador en la educación, así recordaron amigos y familiares a José Hernández Porras, de 45 años, motociclista que falleció tras ser embestido por un vehículo en Circunvalación la madrugada de este sábado.

Hernández trabajaba en el Hospital Nacional de Salud Mental y en la Clínica Dr. Ricardo Jiménez, y era conocido entre amigos y colegas como “Porritas”.

Estaba casado y tenía cuatro hijos. Además, junto a su esposa, colaboraba con la Escuela Finca La Capri de Desamparados, apoyando a niños y jóvenes en actividades educativas y recreativas.

“Lo conocíamos como alguien con un gran corazón, siempre dispuesto a ayudar y a compartir su pasión por las motocicletas con los demás”, dijo Sergio Beita, director de la escuela. Allan Zamora, de la organización Caballeros del Camino C.R., también lo recordó como un amigo y mentor para quienes disfrutan de los recorridos en moto.

El accidente ocurrió en el sector de San Sebastián, cuando un vehículo tipo pick-up, que viajaba a alta velocidad, impactó por detrás la motocicleta en la que se desplazaba Hernández.

Debido a la fuerza del choque, el vehículo también golpeó a otra motocicleta, cuyo conductor resultó herido y fue trasladado a un centro médico para su valoración.

En videos se observa que, tras impactar las motocicletas, el vehículo no se detuvo, sino que arrastró una de ellas sobre el pavimento, generando chispas por la fricción.

Cuando finalmente se detuvo, el conductor fue interceptado y agredido por varias personas presentes en el lugar. Posteriormente, fue trasladado al Hospital México y luego presentado ante el Ministerio Público.



