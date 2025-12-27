Un extranjero muerto y otro herido en altercado con arma de fuego en finca de Puntarenas

Un incidente con un arma de fuego dejó un extranjero fallecido y otro herido la tarde del viernes en Cóbano de Puntarenas.

Preliminarmente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) maneja que los sujetos compartían en una finca.

En un momento dado, un hombre de apellido Bridgeman, de nacionalidad británica y de 51 años, manipulaba una pistola, cuando por razones que no están claras, esta se accionó. El individuo se hirió en uno de sus brazos.

La misma detonación —presuntamente— impactó en la espalda a otro sujeto de apellido Mills, de nacionalidad estadounidense y de 51 años de estada.

Tanto Bridgeman como Mills fueron llevados de emergencia a la clínica local. No obstante, el segundo fue declarado sin vida a su ingreso al establecimiento de salud.

Entretanto, el sobreviviente fue atendido y, posteriormente, detenido. Ahora este permanece a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

El cuerpo del fallecido fueron traslados a la Sección de Patología Forense de la Policía Judicial, en San Joaquín de Flores, donde se le practicará la autopsia respectiva.