Un día antes del incendio en Santa Ana, Blue Flame publicó en redes: “Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad”

Un día antes de que se desatara un incendio de grandes proporciones en su planta de Pozos de Santa Ana, la empresa Blue Flame se pronunció reafirmando "su compromiso con la seguridad".

La compañía publicó este mensaje en sus redes sociales a las 8:00 a.m. del 6 de marzo, apenas 36 horas antes de que ocurriera la emergencia.

“Iniciamos marzo reafirmando nuestro compromiso con la seguridad. Trabajamos bajo normativa nacional e internacional, asegurando instalaciones seguras y eficientes. Su confianza, nuestro compromiso”, se lee en la publicación.





No era la primera vez que la empresa emitía este tipo de mensajes acerca de la seguridad. El 28 de febrero, Blue Flame había publicado: “La seguridad no se improvisa. En cada instalación de Gas LP, el cumplimiento normativo y las buenas prácticas técnicas son fundamentales para proteger a las personas, la infraestructura y la operación.”

Estas declaraciones se dieron solo días antes de que el país viviera una de las emergencias más peligrosas de los últimos años, según indicó el Cuerpo de Bomberos.

Todo comenzó con una alerta de fuga de Gas Licuado de Petróleo (GLP) registrada a las 20:06 horas del sábado 7 de marzo, que en minutos derivó en un incendio que movilizó a bomberos y a la Cruz Roja.

El director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, explicó que todo se originó por un error humano durante la operación de trasiego de gas. “Mientras se trasladaba gas desde un camión cisterna al tanque principal, el camión arrancó estando aún conectada la manguera. Esto generó una nube de gas que alcanzó una fuente de ignición y provocó una gran deflagración.”

El fuego se propagó rápidamente, generando riesgo de BLEVE, un tipo de explosión que ocurre cuando el líquido dentro de los tanques se calienta tanto que se convierte en gas y el contenedor ya no puede contener la presión. Este fenómeno puede extenderse hasta 100 metros a la redonda.

Según José Lara, encargado de comunicación del Cuerpo de Bomberos, uno de los primeros en llegar a la escena fue Alonso Ramos, subjefe de la estación de Santa Ana.

En ese momento, detectaron que la nube de humo entraba a un centro comercial cercano y afectaba vehículos y la vía principal, donde había personas. Inmediatamente se procedió a cortar y redireccionar la nube de gas, evitando que el fuego se propagara fuera de la planta.

La emergencia también implicó mantener fríos los tanques no afectados por el fuego, controlar las llamas y finalmente detener la fuga de gas. Todo el trabajo duró más de dos horas y la situación quedó bajo control a las 10:28 p.m.

Teletica.com intentó contactar a la empresa para conocer su versión sobre lo ocurrido, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Eso sí, la compañía divulgó un comunicado en el que daba cuenta de lo ocurrido este sábado y señalaba que todo estaba bajo control. Además, señaló que las operaciones continuarán de manera regular y que mantienen procedimientos estrictos de seguridad, prevención y respuesta inmediata.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que días antes habían realizado inspecciones y ejercicios en la planta.

“Hace unos días, Bomberos de Santa Ana estuvieron en la empresa haciendo un ejercicio, conociendo los riesgos y el sistema. Esto es fundamental en caso de una emergencia para saber qué se va a enfrentar”, explicó Héctor Chaves.

