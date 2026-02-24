Un año y tres meses sin rastro de Karla: familia clama por respuestas

La familia de Karla Natasha Solano Bonilla, de 18 años, vive una profunda desesperación: este lunes se cumplen un año y tres meses desde su desaparición.

Karla fue vista por última vez el 23 de noviembre de 2024, cuando salió de su casa aparentemente rumbo a una pulpería en el barrio Santa Rosa de Limón.

El OIJ divulgó imágenes del vehículo en el que se habría montado la joven. En diciembre de ese mismo año, las autoridades allanaron una vivienda y detuvieron al conductor, quien figura como único sospechoso hasta ahora.

La familia de Karla pide colaboración ciudadana para acelerar el proceso y esclarecer el caso.

Si usted tiene información sobre su paradero, puede comunicarla al 800-8000-645, número del Centro de Información Confidencial del OIJ.