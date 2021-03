Un año después del crimen, Fiscalía pedirá que caso Allison se eleve a juicio

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos terminó la acusación contra un hombre de apellidos Sánchez Ureña, quien figura como sospechoso del homicidio de la joven Allison Bonilla.

Ese proceso concluye un año después del crimen y ahora la Fiscalía pedirá que el caso se eleve a juicio.



Sánchez es el único imputado por el delito de homicidio calificado en perjuicio de la joven.

“El requerimiento conclusivo será comunicado al representante de la víctima hoy y, a partir del momento en que él conozca la acusación, tendrá tres días hábiles para indicar si desea presentar una acusación particular; de ser así, contará con 10 días más para remitir el documento respectivo. Asimismo, debe informar si interpondrá una acción civil resarcitoria para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos”, señaló el Ministerio Público.

La Fiscalía también indicó que “una vez finalizado el proceso de comunicación, el expediente será remitido al Juzgado Penal de Cartago con la acusación y la solicitud del auto de apertura a juicio, además de la documentación correspondiente a la eventual querella y la acción civil”.

Según el abogado de la familia de Allison, esta noticia es de mucha satisfacción porque ya existe una acusación que tiene a este hombre como el supuesto autor responsable del delito.

“Hemos recibido con bastante agrado y satisfacción la noticia de que el Ministerio Público ya ha culminado con la investigación. Una vez que se nos ponga en conocimiento la acusación vamos a informar a la Fiscalía que nos constituiremos como querellantes en este proceso penal”, indicó el abogado Rodrigo Araya Solano.

Declaraciones de Rodrigo Araya:

Araya espera que todo el peso de la ley caiga contra el sospechoso y se haga justicia.

“La familia de Allison no tiene ningún interés de cobrar daños y perjuicios a este sujeto porque no hay nada de él que les importe. Evidentemente no hay intención de lucrar con este asunto”, agregó Araya.