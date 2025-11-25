Un año del accidente aéreo en Pico Blanco: cinco muertos y una única sobreviviente

Este martes 25 de noviembre se cumple un año del accidente aéreo en Pico Blanco, que dejó como saldo cinco personas fallecidas y un único sobreviviente.

Fue a eso del mediodía cuando la torre de control del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, en Pavas de San José, perdió comunicación con esta aeronave, que venía de Limón con seis almas abordo (ver video adjunto de Telenoticias).

La avioneta despegó a las 6:00 a. m. Minutos después llegó a las Barras del Tortuguero. Y a eso de las 11:55 p. m. despegó con destino a San José. Sin embargo, las condiciones climáticas le impidieron aterrizar.

El piloto hizo algunos giros sobre las montañas de Escazú y terminó estrellándose en la ladera de Pico Blanco, a 1.600 metros de altura.

En el lugar perdieron la vida el piloto Mario Alberto Miranda, la copiloto Ruth Mora, Jean Franco Segura, Gabriela Calleja y Enrique Castillo.

La única sobreviviente fue Paola de los Ángeles Amador, de 31 años, y quien pasó horas en la montaña luego del accidente hasta ser rescatada por autoridades y lugareños. La mujer aseguró vía telefónica que iba a celebrar una misa por esta nueva oportunidad que le dio la vida.

Por su parte, el rescatista del Cuerpo de Bomberos, Carlos Garita, señaló que el evento tuvo una repercusión nacional. También recordó que los equipos de respuesta afrontaron condiciones poco favorables en la atención del incidente, como condiciones del tiempo frías y lluviosas, la presencia de serpientes, pendientes elevadas y una oscura noche.

​