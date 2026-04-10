Un año de prisión preventiva para sospechoso de femicidio de Junieysis Merlo

Un hombre de apellido Ramírez, el sospechoso de matar a la "tiktoker" nicaragüense Junieysis Merlo, pasará el próximo año en prisión preventiva.

La medida cautelar la ordenó el Juzgado Penal de Pavas de San José, y la confirmó el Ministerio Público en sus redes sociales, la tarde de este viernes.

El sujeto, de 57 años de edad, fue detenido el jueves por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de que el cuerpo de la joven fuera encontrado en una fosa en Santa Ana, excavada con maquinaria pesada.

Los resultados preliminares de la autopsia arrojaron que Merlo murió por una asfixia por compresión externa del cuello, que se cree fue ejercida con las manos.

El director general interino de la Policía Judicial, Michael Soto, apuntó días atrás que la evidencia recolectada hasta ahora, tanto en tiempo como en espacio, vincula directamente a Ramírez con el crimen.



Uno de los elementos que más peso tiene en la pesquisa es la coincidencia entre la desaparición de la víctima de 29 años y la intervención de maquinaria en el terreno en el que se dio el hallazgo del cadáver.

La joven fue vista por última vez el 31 de marzo anterior, misma fecha en la que el sospechoso presuntamente contrató trabajos de movimiento de tierra, incluido un hueco que es el mismo en el que se encontró el cuerpo.

Para el jefe del Organismo de Investigación Judicial, esos elementos no responden a una casualidad, sino a una secuencia que refuerza la línea investigativa.

​Merlo, conocida en redes sociales, especialmente en TikTok, mantuvo una relación sentimental de ocho años con el imputado, quien además fue su jefe. No obstante, en el último año y medio, esto cambió y ambos únicamente convivían.