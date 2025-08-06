Un año de prisión preventiva para sospechoso de atacar con ácido a su expareja en Cartago

Las autoridades judiciales dictaron un año de prisión preventiva contra el sospechoso de atacar con ácido de batería a su expareja en Agua Caliente de Cartago.



El Ministerio Público confirmó que el Juzgado Penal de Cartago ordenó la medida cautelar contra un hombre de apellido Calero, de nacionalidad nicaragüense y 38 años de edad.

Según la Fiscalía, Calero roció con ácido de batería a su expareja.

"La medida cautelar fue solicitada por la Unidad de Género de Cartago, mientras avanza la investigación por el presunto delito de tentativa de femicidio", indicó la Fiscalía.

El sospechoso fue detenido la tarde de este martes en vía pública, específicamente en el sector de San Isidro de San Ramón, tras una labor conjunta entre agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago y San Ramón.



La ofendida ya fue dada de alta en el hospital, pero el proceso de recuperación continúa ante la gravedad de las heridas.

