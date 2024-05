Un año de prisión preventiva para árbitro aficionado sospechoso de asesinar a pareja con piedra

Un árbitro aficionado y peón de construcción pasará un año de prisión preventiva, ya que es el principal sospechoso de asesinar a su pareja sentimental con una piedra.



La noticia fue confirmada a este medio por la Fiscalía de Upala, quien hizo la solicitud al tribunal.

Según el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el sospechoso, de 28 años, atacó con un arma blanca a la mujer de 40 años, y luego, al parecer, la golpeó brutalmente con una piedra en la cabeza, provocándole la muerte minutos después de que ingresara al Hospital de Upala.

Luego de tres horas de intensos patrullajes y controles de carretera por parte de Fuerza Pública, los oficiales lograron dar con el sospechoso, quien estaba escondido en una zona agrícola donde se cultiva piña.

La mujer regresaba de dejar a una de sus hijas en la escuela cuando el hombre la agredió.

Su madre relató que ella le había puesto medidas provisionales luego de que él la comenzó a amenazar con asesinarla si la llegaba a ver.

“Ella trató de huir y se tropezó en el muro, ahí está el charco de sangre, él agradó una piedra y se la reventó en la jupa, solo estábamos ella y yo, me agarró mi nieto del pescuezo, no tiene corazón ese es un animal, es una bestia, no tiene nombre de persona”, dijo Bertirla Cordero Rivera, madre de la víctima.