Últimas imágenes de Valentina Brenes: caminó hacia un parque y se subió a un carro

Imágenes captadas por cámaras de seguridad en un barrio de La Trinidad de Moravia, en San José, registraron los últimos momentos en que se vio a Valentina Brenes Vega antes de su desaparición.

En los videos, tomados cerca del Liceo Experimental Bilingüe, se observa a la joven de 16 años caminando hacia un parque y subiéndose a un vehículo antes de desaparecer.

La colegial, de 16 años, fue vista por última vez cuando se dirigía al centro educativo luego de que su abuelo la dejara en la entrada del lugar, pero, al parecer, nunca ingresó.

En las grabaciones, de las cuales tiene copia Teletica.com (ver video adjunto), se observa a la adolescente caminando con varios bolsos mientras, aparentemente, escribe en su teléfono celular. Ese día vestía un pantalón y un suéter negro.

Mario Vega Castro, abuelo de Valentina, conversó con este medio y manifestó que, hasta el momento, no saben qué fue lo que pasó con su nieta luego de que él la dejara en la puerta de entrada al colegio.

“Ayer yo la dejé en el colegio a las 6:20 a.m., sabemos que no ingresó en el día, también nos dijeron que ella no entró y caminó hacia un parque, a unos 300 metros mas o menos de donde está el colegio, tengo testimonio de gente que saca perros a caminar y nos dicen que ella estaba en una banca del parque sentada, pero luego se fue en un carro blanco.