Ubican ocho hijos de pareja indígena que murió ahogada en Chirripó en recurso familiar

Los ocho menores que quedaron huérfanos tras la tragedia ocurrida en el río Chirripó ya fueron ubicados en un recurso familiar, según confirmó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).



El pasado fin de semana fallecieron el indígena Ronald Payan, de 35 años; su esposa Elizabeth Céspedes, de 32; y su hija Yency, de 6, luego de ser arrastrados por la corriente del río ubicado cerca de la comunidad de Shukebachari, en Turrialba.

La emergencia se presentó el sábado por la tarde, mientras la familia disfrutaba de un paseo, pero el reporte sobre su desaparición ingresó al sistema 9-1-1 hasta el lunes al mediodía.



La pareja dejó nueve hijos: ocho de ellos menores, con edades entre 1 y 15 años, y una joven de 18, quien ahora enfrenta la situación en medio del duelo familiar.



Ante la consulta de Teletica.com, el PANI confirmó que, actualmente, los niños permanecen en un recurso familiar.

“Este martes se valoró el recurso familiar donde están ubicados los niños y niñas. Esta es la etapa de investigación preliminar. Luego se refiere a la Oficina Local para atención psicosocial y legal, además de la definición de la condición legal”, indicó la institución.

El cuerpo de la madre fue localizado a pocos metros del sitio del accidente; tres kilómetros río abajo, cerca de Ñari Ñak, se encontró el cuerpo del padre; y cuatro kilómetros más adelante fue hallada sin vida la menor.



Con este caso, suman 122 las personas fallecidas en accidentes acuáticos en lo que va del año, según datos oficiales de la Cruz Roja Costarricense.

