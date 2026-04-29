Turrialba: Hijo que mató a su mamá porque no quiso darle dinero irá 39 años a la cárcel

Durante la tarde de este miércoles, el Tribunal Penal de Turrialba impuso una pena de 39 años de cárcel a un hombre de apellido González, de 37 años, por los delitos de homicidio y robo simple en perjuicio de su madre, una mujer de apellido Dittel.



De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 20 de febrero de 2025 en horas de la mañana, en la localidad de Guayabo.

"El imputado se presentó en la vivienda de la ofendida, de 63 años, quien le permitió el ingreso debido a la relación de parentesco entre ambos.

"Ya dentro del inmueble se produjo una discusión relacionada con dinero, ya que la mujer se negó a entregarle efectivo. En ese contexto, el hombre presuntamente la agredió con golpes en el rostro y posteriormente la sujetó del cuello hasta provocarle la muerte por asfixia", indicó el Ministerio Público.

Tras el ataque, el ahora sentenciado aparentemente registró las pertenencias de la víctima, de donde sustrajo dinero en efectivo y un teléfono celular antes de huir del lugar.



Horas después del hecho, vecinos del barrio Veroliz 1, en el distrito La Isabel de Turrialba, retuvieron al sospechoso, quien intentó ocultarse en una vivienda, lo que derivó en una riña antes de su aprehensión.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la víctima presentaba además una herida en la cabeza provocada por un objeto contundente.

