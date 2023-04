Turistas canadienses denuncian haber sido víctimas de delitos sexuales en playa Santa Teresa

"Llegué a Santa Teresa el lunes a la 1 de la tarde. Tres de mis amigas y yo conocimos a unos chicos locales que aparentaban estar en sus veintes.

“Nos vimos con ellos a las 10 de la noche, pues nos contaron que había una fiesta y que podíamos ir con ellos.

“Posteriormente, nos dijeron que la fiesta se había cancelado y todos decidimos ir a la playa, específicamente cerca de playa Banana.

“Cerca de la media noches me quede sola con uno de los muchachos, llamado Michael, fue cosa de pocos minutos. En ese lapso fui violada.

“En el lapso de tiempo posterior, entre la una de la mañana y las 7:30 de la mañana, estuve en una unidad de emergencias y nadie hizo nada.

“Nos encontramos con la policía en las afueras y ellos conocían a esa persona por su primer nombre, ni siquiera les di apellido o una descripción.

“Mientras iba en la parte trasera de la patrulla, los policías vieron a Michael y lo arrestaron, lo llevaron a la estación de policía.

“Luego me llevaron a la Fiscalía donde me tuvieron hasta las 7:30 de la mañana. Debí contar mi historia con un traductor, a mi amiga que habla español no se le permitió el ingreso a la habitación.

“Después de hacer todo eso y hacer el relato ya llevaba levantada más de 24 horas y estaba traumatizada y decidí viajar seis horas para que me viera un médico de verdad.

“En ese momento me dijeron que yo solo había desperdiciado toda la noche. A ese tipo lo van a liberar en 24 horas y probablemente lo volvás a ver hoy en la noche y probablemente él viole a alguien más.

“Discutieron conmigo sobre esto como durante una hora. Compré un boleto para tomar un vuelo de regreso a Canadá al día siguiente", fue el post que publicó la víctima.