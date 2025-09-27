Turista mexicano sufre ataque de tiburón mientras buceaba en Isla del Coco

E l Cuerpo de Bomberos informó que un buzo de nacionalidad mexicana resultó herido este sábado tras ser atacado por un tiburón en aguas del Parque Nacional Isla del Coco, en el Pacífico costarricense.

Según el reporte oficial, el incidente ocurrió mientras el hombre realizaba una inmersión.

El animal le provocó lesiones en el cuero cabelludo y en la mitad izquierda del rostro, además de dañar de forma considerable las mangueras de su equipo de aire, lo que lo obligó a efectuar un ascenso de emergencia.

Personal paramédico de Bomberos brindó atención avanzada, control de sangrado y estabilización del paciente, quien se mantiene hemodinámicamente estable.

Debido a la ubicación remota de la isla, el herido será trasladado en una embarcación hacia Puntarenas, en un viaje que se estima durará entre 36 y 40 horas.

Las autoridades no han detallado aún las circunstancias que provocaron el ataque ni la especie de tiburón involucrada.