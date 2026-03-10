Turista extranjero muere dentro del Parque Nacional Volcán Irazú

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) confirmó, este martes, la muerte de un turista extranjero ocurrida el lunes dentro del Parque Nacional Volcán Irazú, en el sector de Prusia.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, guardaparques que se encontraban en el sitio atendieron la situación y coordinaron la respuesta con personal de la Cruz Roja Costarricense, quienes se trasladaron al lugar para brindar asistencia.

Entrada al bosque de Prusia.

"Tras la valoración realizada por los cuerpos de emergencia en el sitio, se confirmó el fallecimiento de un hombre de 65 años de edad.

"Durante la tarde de este lunes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) efectuaron las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y las pesquisas iniciales para determinar de manera oficial la causa de muerte", señaló el SINAC.

Según informó la institución, de forma preliminar, se presume que el deceso podría estar relacionado con causas naturales.



El SINAC dijo que brindó colaboración a las autoridades encargadas de la investigación para la atención del caso.

