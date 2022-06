TSE suspende al alcalde de San José por 30 días

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) suspendió, por orden de la Contraloría General de la República (CGR), al alcalde de San José, Johnny Araya, durante 30 días.

La suspensión inicia a partir de este lunes 6 de junio y se extiende hasta el próximo 5 de julio.

Andrei Cambronero, vocero del Tribunal, le confirmó a Teletica.com que la suspensión se da sin goce de salario.

Esta medida no guarda relación con el denominado "Diamante", sino con una investigación distinta realizada por la Contraloría General de la República.

Con base en esto, el TSE, en una resolución del 2 de junio, dispuso ejecutar la sanción de 30 días naturales a partir de este 6 de junio y hasta el 5 de julio para cumplir con la petición de la Contraloría. Ahora queda solo por ejecutar la sanción de 25 días naturales.

“El TSE no conoce formalmente de la instrucción del procedimiento, ni es quien impone la sanción porque no entra a valorar los hechos, solo los ejecuta. Aún no se ha resuelto la petición de ejecución de los otros 25 días naturales y por regla de principio no pueden ejecutarse dos sanciones administrativas de manera simultánea”, comentó Cambronero.