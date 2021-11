TSE confirma que supuesto líder narco, alias 'Cangreja', militó en el PUSC hasta 2017

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó a Telenoticias que el supuesto líder narco alias Cangreja, detenido en Sierpe, Zona Sur del país, militó en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) hasta setiembre de 2017.

"Verificado en el sistema tenemos que el señor de apellido Rojas Mendiola, en la actualidad, no aparece en las estructuras internas de los partidos políticos inscritos o en proceso.

"Se consulta en los anteriores procesos electorales y tenemos que fue designado como delegado territorial del distrito Bahía Drake, cantón Osa, por el Partido Unidad Social Cristiana, en asamblea del 24/02/2013. La vigencia del nombramiento fue del 13 de setiembre de 2013 al 13 de setiembre de 2017. Por otra parte, fue inscrito como candidato del proceso municipal 2016, en el puesto de regidor por el tercer lugar propietario del cantón Osa, por el mismo partido", dijo el TSE a este medio. Su nombre no aparece entre los donantes de dicha agrupación.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Cangreja es el supuesto líder del grupo desarticulado en la Operación Amandita. Al momento de su detención, portaba un dispositivo de monitoreo electrónico tras ser detenido en diciembre de 2019, en la Operación Cauca de la sección de Estupefacientes de la Policía Judicial.

Este medio consultó a Randall Quirós, presidente del PUSC, aseguró que esta persona ya no forma parte de la estructura partidaria.

“Desde el 2018 no aparece registrado en las estructuras del Partido Unidad Social Cristiana, no está actualmente. No me puedo referir a gente que ya no es militante”, aseguró Quirós.