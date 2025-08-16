Triple homicidio: Foto publicada en redes sociales delató la ubicación de hombre buscado por sicarios

La publicación de una fotografía en redes sociales fue lo que, al parecer, permitió a dos sicarios ubicar a uno de los hombres que buscaban para matarlo.

El objetivo de los asesinos era un sujeto conocido con el alias de "Mufasa", quien aparentemente publicó una foto en una de sus redes y poco después de eso, llegaron los atacantes.

De los tres muertos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que uno no tenía ningún vínculo con los otros dos. En otras palabras, fue una víctima colateral (ver nota de Telenoticias adjunta a esta información)

Las autoridades creen que este hecho tiene que ver con las disputas entre bandas narco.







