Triple homicidio en San Sebastián tras balacera en vía pública

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que este sábado, a las 11:45 p.m., se recibió el reporte de una balacera en vía pública en el sector de Cañada Sur, en San Sebastián, San José.



De acuerdo con la información preliminar, en el lugar fueron hallados tres hombres heridos por arma de fuego, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, los tres fallecieron poco después de su ingreso.



Agentes judiciales se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento de indicios y dar inicio a las pesquisas correspondientes. En la escena se recolectaron varios casquillos de bala que forman parte de la investigación en curso.



Las identidades de las víctimas se encuentran en proceso de verificación, mientras el OIJ continúa las diligencias para esclarecer el móvil de este triple homicidio.